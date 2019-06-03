مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب يستقبل 10000 مصلٍ في ليلة القدر

المصدر: دبي - البيان

استقبل مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب أكثر من 10000 مصلٍ شاركوا في صلاة التهجد بمناسبة ليلة القدر، وقد أمّ المصلّين فضيلة الشيخ فارس المصطفى، مستشار الشؤون الدينية والثقافية في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب.

وقد استضاف المسجد، في شهر رمضان المبارك ما يزيد على 100000 فرد مسلم وغير مسلم، بينهم مجموعات عدة من الدبلوماسيين والسياح والمقيمين غير المسلمين، اجتمعوا إلى مائدة الإفطار يومياً عند الغروب. وقُدِّم ما يزيد على 40000 وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، ما يرفع العدد إلى 220000 وجبة على امتداد الأعوام الخمسة الماضية.

وبدافعٍ من روح العطاء خلال الشهر الفضيل، أصدر مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب منشورات تتضمن مواعيد الصلوات، واتخذ ترتيبات خاصة لتلبية احتياجات الزوّار كبار السن.