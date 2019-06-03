300 طالب يشاركون بمسابقة «ميديور» للقرآن الكريم

المصدر: العين-وام

شارك 300 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة، ومراكز التحفيظ في العين، بمسابقة القرآن الكريم التي نظمتها مستشفى ميديور العين، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ضمن فعاليات عام التسامح 2019، وبالتزامن مع يوم القائد والمؤسس للعمل الإنساني.

واشتملت المسابقة على فئتين، الأولى شملت طلبة المرحلة الابتدائية الدنيا، الدارسين بالصفوف من الأول وحتى الثالث، فيما شملت الفئة الثانية طلبة المرحلة الابتدائية العليا، الدارسين بالصفوف من الرابع وحتى السادس، وتأهل لمنافسات المرحلة النهائية 6 طلاب، بمعدل 3 طلاب لكل فئة، وحصل الفائز بالمركز الأول من كل فئة، على جائزة نقدية قدرها 3 آلاف درهم.