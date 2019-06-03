مجلس شباب «وزارة الصحة» ينظم أمسية رمضانية مع كبار المواطنين في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مساء الخميس، أمسية رمضانية تحت شعار «رمضان زمان» في دار رعاية المسنين بالشارقة.

وشمل برنامج المبادرة العديد من الفعاليات والأنشطة، تضمنت فطوراً يجمع كبار المواطنين مع موظفي الوزارة، وفقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والألعاب الشعبية القديمة وتوزيع الهدايا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور راشد الهاشمي عضو بالمجلس: "نحرص دوماً في مجلس الشباب بوزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز القيم النبيلة المتأصلة في مجتمعنا، من خلال استمرارية التواصل مع كبار المواطنين والاستماع إلى قصصهم ونصائحهم التي اكتسبوها نتيجة خبرة طويلة في الحياة.

كما نهدف أيضاً من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في احترام كبار المواطنين، ورد الجميل لهم على دورهم في بناء الوطن. وتنسجم هذه المبادرة مع غايات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، لتوفير منظومة متكاملة لضمان حياة كريمة لكبار المواطنين.

وأضافت روان آل علي عضو المجلس: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع لديها العديد من المبادرات الخاصة بكبار المواطنين ومنها توفير الرعاية المنزلية لهم، فضلاً عن المساهمات والزيارات الميدانية لهم بمختلف المناطق، لافتاً إلى أن شهر رمضان الفضيل يتميز بخصوصيته القائمة على فعل الخير والتواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل الزيارات والمبادرات الإنسانية تحقق أهدافها، حيث إن تنظيم هذه الأمسية وما صاحبها من فعاليات يأتي من منطق تعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وترسيخ مفاهيم التضامن والتكاتف.