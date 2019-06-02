الهوية والجنسية تعلن مواعيد عمل مراكزها خلال عيد الفطر

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ضمن إدارتي الجنسية وشؤون الأجانب والمنافذ ستقدم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الأحد إلى الخميس وستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا في حين ستغلق أبوابها أيام الجمعة والسبت.

وأوضحت الهيئة أن كافة مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة العيد وذلك اعتباراٍ من صباح اليوم الأحد وحتى صباح الأحد القادم في التاسع من يونيو الجاري، مشيرة إلى أن العمل في تلك المراكز سيعود إلى طبيعته وبساعات الدوام المعتاد عقب انتهاء عطلة العيد المبارك.

ولفتت إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدم لخدماتها المتعلقة بالجنسية والإقامة بما في ذلك خدمات التأشيرات بمختلف أنواعها التقدم للحصول عليها من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة " e channels " وتطبيقها الذكي " ica uae echannels " كما يمكن للراغبين بالتقدم للخدمات المتعلقة بالتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها من خلال الاستمارة الإلكترونية " استمارتي" التي يمكن الوصول إليها بيسر وسهولة من خلال موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وكذلك من خلال تطبيقها الذكي للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، لافتة إلى أن مركز الاتصال التابع لها سيواصل تقديم خدماته والرد على أسئلة المتعاملين واستقبال ملاحظاتهم على مدار الساعة من خلال الرقم "600530003".

ونوهت إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من الخدمات التفاعلية التي توفرها لهم عبر مختلف قنواتها للتواصل وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال وخصوصا ما يتعلق بالاستفسار عن حالة طلب بطاقة الهوية وحالة البطاقة لدى بريد الإمارات، موضحة أنه بإمكان المتعامل الدخول إلى موقعها الإلكتروني ومتابعة حالة طلبه عبر رابط " الاستعلام عن حالة البطاقة"، من خلال إدخال رقم الاستمارة الإلكترونية المكون من 21 خانة ليتمكن خلال ثوان معدودة من معرفة المرحلة التي وصلت إليها بطاقته في حين يمكن متابعة حالة بطاقة الهوية لدى بريد الإمارات من خلال الرابط الخاص بذلك والموجود في الصفحة الرئيسية للموقع بينما يمكن للمتقدمين لخدمات شؤون الأجانب والمنافذ متابعة طلباتهم من خلال القنوات الإلكترونية والتطبيق الذكي وذلك بإدخال رقم الطلب لمعرفة حالته والمرحلة التي وصل إليها.

ولفتت الهيئة إلى أنه بإمكان متعامليها وأفراد الجمهور الحصول على عناوين مراكز ومكاتب خدمة المتعاملين التابعة لها في مختلف أنحاء الدولة وكذلك خاصية تحديد مواقعها الجغرافية عبر خدمة "خرائط جوجل" والتعرف على وقت الانتظار في كل مركز وأقربها إلى مكان تواجد المتعامل والوقت الذي يستغرقه للوصول إليه من خلال صفحة مراكز الخدمة على موقعها الإلكتروني.

داعية إياهم إلى التواصل معها عبر قنوات التواصل الـ 15 التي تتيحها لهم في حال وجود أية ملاحظات أو تساؤلات لديهم بشأن خدماتها.

ورفع معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة باسمه وباسم كافة منتسبيها أسمى آيات التهنئة بمناسبة العيد السعيد إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، داعيا الله تعالى أن يعيده على سموهم بالصحة والعافية والعمر المديد وعلى دولتنا الحبيبة بالمزيد من السعادة والرفاهية والإنجازات.

كما هنأ معاليه بهذه المناسبة كافة مواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، داعيا الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وأن يجعله عيدا سعيدا عليهم وأن يعيده عليهم باليمن والبركات.