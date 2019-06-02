«الأوقاف وشؤون القصّر» تتكفّل بإفطار 2000 كادر طبي ومهني في رمضان

المصدر: دبي - البيان

تتكفل «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر» بتوفير ما يعادل 2000 وجبة إفطار للكوادر الطبية والمهنية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع مستشفى الأمل بدبي، وذلك تكريماً من المؤسسة لجهود هذه الفئة الساهرة على صحة المرضى طوال أيام الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المبادرات المتنوعة التي تطبقها المؤسسة في شهر رمضان المبارك، بالتعاون بين مختلف إداراتها الداخلية، وبالشراكة مع مؤسسات ريادية في مجال العمل الخيري والإنساني والاجتماعي على مستوى إمارة دبي والدولة، من أجل الوصول إلى شرائح مجتمعية جديدة خلال الشهر الفضيل، وتقديم تبرعات ومساهمات وفعاليات تغطي قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والعمل الخيري.

وبمعدل 70 وجبة إفطار يومياً وعلى مدى 28 يوماً في الشهر الفضيل، تقدم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، بالتعاون مع إدارة «مستشفى الأمل للطب النفسي وعلاج الإدمان والاستشارات النفسية» .

وقال علي المطوّع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي: «هناك جنود مجهولون يسهرون على راحة الآخرين في كل وقت، وخاصة في الشهر الفضيل».