الزيودي: استضافة المكتب شبه الإقليمي للصحة الحيوانية تؤكّد ريادة الامارات

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن اختيار العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة المكتب التمثيلي والمقر شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، يؤكد الدور الرائد والمكانة البارزة التي تحتلها دولة الإمارات في جهود الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة وضمان استدامتها.

وأضاف أن الدولة حريصة على تكثيف جهودها وتعاونها مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالعمل لصالح الإنسانية بشكل عام، وتعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واحدة من أهم هذه المنظمات، لذا يتم التنسيق والتعاون معها بشكل دائم، مشيراً إلى أن استضافة المكتب التمثيلي للمنظمة تمثل إضافة قوية لما تقدمه الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة من دعم للتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، كما ستعزز هذه الاستضافة من قدرات المنظمة في تقديم خدماتها على مستوى المنطقة الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

تعزيز

وقال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن اختيار المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلالها اجتماعها المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس إمارة أبوظبي مقراً لمكتبها شبه الإقليمي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، يأتي ثمرة الجهود الكبيرة، التي تبذلها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار ترسيخ دورها الإقليمي والعالمي في مجال تعزيز الأمن الحيوي، وإرساء منظومة الخدمات البيطرية وتعزيز قدراتها في السيطرة على الأمراض الحيوانية ومكافحتها، ويعكس مدى ثقة المنظمة والدول الأعضاء بالممكنات التي تمتلكها إمارة أبوظبي وكفاءتها في دعم التشغيل الأمثل للمكتب شبه الإقليمي للمنظمة.