الإمارات تقدم 12 أولوية حضرية في نيروبي

المصدر: أبوظبي - وام

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أهدافها المركزية التي سعت إليها من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي ما بين 27-30 مايو الماضي، والتي شاركت فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتبارها أعلى هيئة عالمية تعنى بصنع القرارات المتعلقة بالتحضر المستدام.

وقدم الوفد الإماراتي الذي ترأسه محمد الخضر المدير التنفيذي للشؤون الإستراتيجية في دائرة التخطيط العمراني والبلديات.. الأولويات الـ12 للتنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية والتي حددتها مخرجات الملتقى العربي الأول للتنمية الذي عقد في أبوظبي، وصنفت هذه الأولويات في ثلاث فئات تتوافق مع المحاور الأربعة للتنمية الحضرية المستدامة «الاقتصاد والبيئة والمجتمع والثقافة»، والتي ستشكل المنطلقات الأساسية لجلسات المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي ستحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2020.

وقال محمد الخضر «وفرت لنا مشاركتنا في أعمال الدورة الأولى للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة فرصاً وتجارب فريدة ستساعدنا في تطوير أجندتنا للمنتدى الحضري العالمي العاشر الذي سعينا إلى عرض أهدافه وإبرازه ليشكل منصة مفتوحة للشراكات والمبادرات العالمية الجديدة».

استراتيجيات

من جانبه قال خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا «تتبنى القيادة الرشيد للدولة رؤى واستراتيجيات ريادية على المستوى العالمي جسدتها أجندتها 2030 وما تتضمنه من بنود تضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين أهم أولوياتها ويعد احتضان أبوظبي لفعالية عالمية بحجم المنتدى الحضري العالمي فرصة للإمارات لتطوير استراتيجياتها التنموية من ناحية ولتقديم خبراتها وتجاربها لدول المنطقة المشاركة فيه من ناحية أخرى».