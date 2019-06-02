3200 أسرة محدودة الدخل تستفيد من الدعم الاجتماعي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن 3200 أسرة من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود استفادت من المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وذلك بأثر رجعي إلى يناير 2019، حيث بلغ عدد الأفراد المستفيدين من البرنامج في الأسر المستفيدة 19,248 فرداً.

وأطلق برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي مطلع يناير من العام الحالي، بهدف تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، عبر دعمها مالياً ومساعدة أفرادها القادرين على العمل للاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب والتأهيل.وتتمثل معايير وشروط برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في أن تكون الأسرة مقدمة الطلب من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من خط الدعم المعتمد.

طلبات

من جهته، قال المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «حرصنا خلال الفترة الماضية على دراسة جميع الطلبات التي استقبلها البرنامج بصورة دقيقة، حيث وفر لنا الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الحكومية والمصرفية كل المعلومات المتعلقة بالأسر المتقدمة، وبدء صرف الدفعات المالية للأسر المستفيدة قبل نهاية شهر رمضان المبارك لدعم هذه الأسر». وأضاف الظاهري: «دعم هذه الأسر وتمكين أفرادها القادرين على العمل جزء من رؤية قيادتنا الرشيدة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقرارها الاجتماعي واستقلالها المالي»، مشيراً إلى أن البرنامج يواصل استقبال الطلبات للمراحل اللاحقة تسهيلاً على المواطنين، ومن أجل الوصول إلى جميع الأسر ذات الدخل المحدود. وأشار المهندس حمد علي الظاهري إلى الجهد المبذول من قبل جميع موظفي الهيئة القائمين على البرنامج، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 70 موظفاً يعمل كل منهم بجد واجتهاد، من أجل تحقيق رؤية البرنامج والهدف الأساسي منه في تحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المواطنة، وسد احتياجاتها الأساسية.

تمكين القادرين

وإلى جانب الدعم المالي الذي يقدمه، يعمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي على تمكين الأفراد، القادرين على العمل، من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل تتلاءم مع إمكاناتهم وقدراتهم، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

ويتم تحديد المستفيدين القادرين على العمل اعتماداً على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية ما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.

ويعد برنامج الدعم الاجتماعي جزءاً من برنامج «غداً 21» التابع لحكومة أبوظبي في محور تنمية المجتمع الذي يهدف إلى الحفاظ على مجتمع قوي ومترابط يحتضن الجميع، ويسمح لهم بالمشاركة في الفرص المتاحة.

كما يهدف برنامج «غداً 21» إلى تسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي وجعلها واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة، وتحفيز الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإمارة أبوظبي بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة.

وترتكز الخطة التنموية للبرنامج على أربعة محاور رئيسية هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة. أعرب مواطنون عن بالغ شكرهم للقيادة الرشيدة على هذا الدعم المتواصل من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية، وأبرزها برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي أطلق بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.