«محمد بن راشد للأعمال الإنسانية» تنظم فعاليات خيرية في مصر

المصدر: القاهرة-وام

نظمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عدداً من الفعاليات الخيرية الرمضانية في مصر تضمنت توزيع العديد من السلال الغذائية ومشاركة الحملة الرمضانية لسقيا الإمارات بتوزيع المياه على الصائمين إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية وإقامة حفلات الإفطار التي شارك فيها العديد من دور الأيتام و بعض الجمعيات الخيرية بمصر فيما كرمت 100 من حفظة القرآن الكريم.

حملة

وفي إطار حملة إفطار صائم التي تقيمها المؤسسة استضافت مطرانية أبنوب بمدينة أسيوط الجديدة بمصر حفل الإفطار وشارك فيه عدد من المسؤولين ورجال الدين في مصر ومن نواب مجلس الشعب وعدد من مسؤولي المؤسسة إضافة إلى لفيف من أهالي المنطقة من المسلمين والمسيحيين.