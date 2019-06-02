«الرحمة للأعمال الخيرية» في رأس الخيمة تقدم 100 ألف درهم لدعم «الروهينغا»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

قدمت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم لدعم حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم ومساندة الأوضاع الإنسانية للاجئي الروهينغا، وتخفيف معاناتهم، وتحسين ظروفهم الراهنة.

وتسلم شيك التبرع منصور سعيد النقبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة من عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية، امتداداً لنهج التعاون بين مؤسسات الدولة في دعم جهود الإمارات لتقديم المساعدة والحد من معاناة اللاجئين، وصون كرامتهم الإنسانية.

وأوضح عبدالله الطنيجي، أن الدعم مستمر منذ انطلاق حملة «الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا» عبر منصات 6 منافذ خصصتها الجمعية لاستلام التبرعات النقدية والعينية التي يتم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب الحملة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكداً تضامن القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي مع الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، مشيداً بدور الهلال الأحمر وجهوده الإنسانية والخيرية داخل الدولة وخارجها.

وأكد منصور سعيد النقبي مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن دعم جمعية الرحمة للأعمال الخيرية يعكس سياسة التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لدعم الجهود الإماراتية الخيرية والإنسانية في مجال التضامن ودعم ضحايا أزمة الروهينغا وخاصة الأطفال والنساء، والعمل على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم والوقوف بجانبهم.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر في رأس الخيمة يواصل استقبال التبرعات العينية والنقدية عبر 10 مراكز تم توزيعها على مناطق الإمارة .