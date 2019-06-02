خطة شاملة للانسيابية المرورية بدبي خلال العيد

أكدت شرطة دبي جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وإعدادها خطة أمنية محكمة تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الكاميرات المنتشرة في كل أنحاء دبي والمرتبطة بغرفة القيادة إلى جانب الدوريات الأمنية في عمليات حفظ الأمن والمراقبة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارات مراكز التسوق في دبي من خلال لجنة تأمين الفعاليات للحد من ازدحامات مراكز التسوق والطرق المؤدية إليها.

حالة الطرق

ودعت شرطة دبي الجمهور ليكون شريكاً لها في القضاء على الازدحامات عبر الاطلاع على حالة الطرق والازدحامات وحركة المراكز عبر التطبيقات الذكية والابتعاد عن الطرق ذات الكثافة العالية منعاً لحدوث الاختناقات المرورية، كما دعت شرطة دبي أفراد الجمهور عدم التردد في الاتصال بأرقام شرطة دبي 999 أو 901 للإبلاغ عن أي مظاهر مشبوهة يتم رصدها وأن يكون عين الشرطة في مكان تواجدهم، ودعتهم إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة عند مغادرة المنزل والتسجيل في برنامج أمن المساكن عند التغيب من المنزل في السفر والعطلات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً في إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي بحضور اللواء عبد الله الغيثي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي ورئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة ومدراء الإدارات العامة للإعلان عن استعدادات شرطة دبي وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك.

80 %

وقال اللواء عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي ورئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي إن لجنة تأمين الفعاليات قامت بالاستعدادات التامة عبر اجتماعها مع جميع الشركاء ووضع خطة تتضمن تأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية في إمارة دبي، كما تم التنسيق مع إدارات مراكز التسوق ومنها دبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر ومردف والفستيفال لرصد عدد المرتادين لتلك المراكز وإشعار الشرطة بمجرد وصول المرتادين والازدحام إلى 80% من الاستيعاب، وذلك لتفعيل الخطة المرورية في تحويل المركبات عدا عن النزول الميداني لضمان انسيابية الحركة من قبل إدارة المركز وأفراد الشرطة.

ولفت إلى أنه يبلغ عدد مواقف السيارات في المراكز التجارية التي تشهد إقبالاً من الجمهور حوالي 43.900 موقف وتفصيلاً، حوالي 19500 موقف في مول دبي جاهزة لاستقبال الزائرين و9000 موقف في فيستيفال سيتي و7400 موقف في مول الإمارات أثناء زيارتهم للمواقع و8000 موقف في مردف سيتي سنتر إضافة للمواقف العامة والتي ستكون مجانية أيام العيد لاستعمالها أثناء زياراتهم في أنحاء دبي.

قطع الشوارع

من جانبه قال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إن الخطة المرورية تتجسد في تأمين حركة المولات والمصليات والمناطق الحيوية وتأمين حركة السير بالقرب منها، داعياً أفراد الجمهور لعدم إيقاف مركباتهم على الطرقات قرب المصليات في ظل تسجيل بعض الحوادث البسيطة بالقرب من المصليات بسبب الوقوف العشوائي وعدم الالتزام.

وأكد أن شرطة دبي وبمناسبة قدوم العيد قد نتغاضى عن مخالفات بسيطة ولكن لن يتم التغاضي عن المخالفات التي تضر حياة الأخرين موضحاً أن الهدف من الدوريات هو حفظ حركة السير والحفاظ على الأمن وليس تحصيل المخالفات وعلى الأشخاص التأكد من حالة الطريق قبل التحرك من المنزل مما يساهم في عدم تكدس المركبات في الشوارع.

ازدياد المواقف

وكشف المزروعي عن انتهاء عمليات تطوير البنية التحتية في المول ومنطقة البوليفارد الذي أدى إلى ازدياد أعداد المواقف ليواكب ازدياد الأعداد التي ستتواجد في المول طوال أيام العيد ولكن في حين رصد أي ازدياد لحركة مرتادي المول سيتم وضع لوحات إرشادية لمواقف بديلة. وأكد أنه ولضبط عملية الازدحامات سيتم تحويل المركبات إلى طرق بديلة للحفاظ على انسيابية حركة الطرق خصوصاً على الشوارع الحيوية في الإمارة مؤكداً أنه في هذا العيد لن يكون هناك أي ازدحام وهذا يعود للتنسيق المسبق مع الشركاء الخارجيين.

عين الشرطة

ومن جهته قال العميد عبد الرحيم بن شفيع رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي إن رجل المرور لن يسجل المخالفة إلا لو أجبره الشخص المرتكب لمخالفات خطيرة مؤكداً أن مراكز الشرطة دائماً تعزز روح السعادة وتقييم الخطأ وتحرص على تطبيق روح القانون.

901

ومن جهة أخرى أفاد العقيد تركي بن فارس مدير غرفة القيادة والسيطرة في شرطة دبي أن إدارة العمليات في ساعة الذروة تتغير وفق عدد مكالمات الحوادث وبالتالي تم إعادة توزيع دوريات العمل في النجدة واللاسلكي و901 مركز الاتصال لاستقبال المكالمات والرد بأسرع وقت ووفق المؤشر المتبع. ونوه أنه وعبر غرفة القيادة والسيطرة والتواصل مع مراكز التسوق سيتم رصد الازدحامات وإعادة توزيع الدوريات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية في كل المناطق والتنسيق مع المراكز التجارية لتنفيذ الخطط في تحويل مسار المركبات عند وصول الأعداد لنسبة 80% من الطاقة الاستيعابية للمرتادين في مركز التسوق.

فقدان الأطفال

ومن جهته أكد العقيد حارب الشامسي أن الإجراءات الأمنية تغطي الشوارع والحدائق والمولات والمصليات وأكد أن حوادث الغرق في الحدائق وفقدان الأطفال من أبرز الحوادث المسجلة .

أكد العقيد جمعة بطي بن درويش مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي أنه تم تكثيف دوريات الإنقاذ في كل النقاط وعلى كل الشوارع عدا عن توفير خدمات الرافعات الخاصة للانقاذ بالتعاون مع الشركاء خاصة في مناطق الازدحامات.

ودعا الجمهور عند التخطيط لأي رحلة إلى مراعاة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات لتفادي ضربات الشمس والتخطيط المسبق للرحلة واتخاذ إجراءات السلامة والابتعاد عن المخاطر.

حركة المسافرين

قال العميد علي عتيق بن لاحج مدير إدارة أمن المطارات في شرطة دبي إن الاستعدادات تتضمن استقبال المودعين والمستقبلين وتقديم التسهيلات الأمنية والإجراءات والحرص على إرضاء المتعاملين والمسافرين وزوار دبي خاصة والإمارات عامة، مشيراً إلى أن الاستعدادات ليست منفردة بل بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين والذين يعملون كفريق واحد لتأمين السفر المريح للمسافرين وعدم التأخر باللحاق بالرحلة. ونوه بن لاحج أن أعداد المسافرين قد ترتفع فجأة وفق المواسم مما يتطلب المزيد من التحضير وأكد بن لاحج عودة العمل على المدرج الجنوبي في مطار دبي.