القيادة العامة للدفاع المدني تؤكد جاهزيتها لاستقبال العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزية إداراتها ومراكزها ونقاطها المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال الاحتفال بالعيد.

وبهذه المناسبة رفع اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يكون عيداً سعيداً على الشعب الإماراتي وشعوب العالم الإسلامي.

وقال اللواء جاسم المرزوقي: إن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد تتمثل في توجيه كافة إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والحفاظ على سلامة الجميع. وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الدفاع المدني في الدولة تعزيزاً لجهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. وحذر قائد عام الدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال بالعيد، مشيراً إلى أن اللهو بالألعاب النارية ينتج عنه اشتعال الحرائق، كما تتسبب في أضرار بليغة على مستخدميها.