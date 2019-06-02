دبي تنجز تطوير الأسواق التقليدية بمنطقة ديرة

المصدر: دبي ــ البيان

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كشفت بلدية دبي أمس عن إنجاز مشروع إحياء حي الأسواق التقليدية بمنطقة ديرة وتطوير نطاقها المعماري والعمراني، وذلك ضمن المشاريع التطويرية التي اعتمدها سموه في يناير الماضي، وتتولى البلدية تنفيذها بقيمة إجمالية تناهز 6.5 مليارات درهم. ويهدف مشروع حي أسواق ديرة التقليدية إلى إعادة إحياء وتنظيم تلك الأسواق، واستعادة دورها كمركز تجاري، والمحافظة على المباني التاريخية بالمنطقة، والتي يزيد عددها على 220 مبنى.

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