21 الجاري أطول نهار في الإمارات وبداية فصل الصيف

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

يشهد شهر يونيو الجاري وتحديداً في يوم 21 منه تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، حيث يكون أطول نهار في السنة بالإمارات، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر سيضعف ويتراجع، فيما تؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر قد يتخللها سقوط أمطار.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال يونيو يتراوح ما بين 33.0 و35.1 درجة مئوية، متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 42.2 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26.6 و 28.8 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة عظمى بواقع 52 درجة مئوية في الياسات سنة 2010، وأقل درجة حرارة على ركنه سنة 2004 والتي بلغت 14.1 درجة مئوية.

كما بلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42%، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% إلى 87%، متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 27 %.

وكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية خلال يونيو عام 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام ضباب و 8 أيام ضباب خفيف، وفي سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوم واحد ضباب خفيف، كما أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 44.0 ملم على وتييد في سنة.

طقس اليوم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الداخلية، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏س، ورطب نسبياً على بعض المناطق الساحلية ليلاً وفي الصباح الباكر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.