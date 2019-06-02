موظفو «كهرباء دبي» يشاركون في فعاليات دينية وإنسانية خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المحاضرات الدينية والفعاليات المجتمعية والأنشطة الخيرية والإنسانية، خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد كبير من موظفي الهيئة.

تضمنت الفعاليات 8 محاضرات دينية باللغتين العربية والإنجليزية في مبنى الهيئة الرئيس وفروع الهيئة في ورسان، والقوز والحضيبة. كما واصلت الهيئة، بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية، تنظيم مبادرتها السنوية «عبايتي وكندورتي»، التي تهدف إلى جمع الملابس الصالحة للاستخدام لتوزيعها على المحتاجين والمساهمة في إسعاد الأسر المتعففة في الدولة، وتشجيع موظفي الهيئة على المشاركة في الأعمال التطوعية وفعل الخير لا سيما في شهر رمضان المبارك. وتسهيلاً على الموظفين في أداء زكاة الفطر، وفرت الهيئة، منصات للتبرع بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «لا يقتصر دور الهيئة على توفير خدمات الكهرباء والمياه بأعلى مستويات الجودة الكفاءة والاعتمادية، وإنما تؤدي الهيئة دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن يكون مجتمع دبي متلاحماً ومتماسكاً يتبنى قيماً إنسانية مشتركة، ويقوم على ركيزة قوامها الأسر والمجتمعات المتلاحمة. وتتبنى الهيئة خطة متكاملة للعمل الخيري والإنساني لترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي بين الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة في مختلف المبادرات والبرامج المجتمعية والإنسانية».

للعام الثالث على التوالي، أطلقت الهيئة مبادرة «عمرة عام التسامح»، بدعم من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لإرسال 100 موظف من أصحاب الهمم والمسلمين الجدد والموظفين في الدرجات غير الإشرافية، إضافة إلى 10 من موظفات الهيئة مع محارمهن لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.