أكثر من مليون مستفيد من مؤسسة عبد الجليل الفهيم الخيرية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف عيسى عبد الجليل الفهيم عضو مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة عبد الجليل بن محمد الفهيم الخيرية في أبوظبي عن أن عدد المستفيدين من أعمال الجمعية يزيد على مليون شخص، مشيراً إلى أن 91% من أعمال ومصاريف الجمعية تتوجه لحالات محتاجة داخل دولة الإمارات.

وأكد عيسى عبد الجليل الفهيم في تصريحات لـ«البيان» الأهمية الكبيرة لتحول وقف عبد الجليل الفهيم أخيراً إلى مؤسسة خيرية، مشدداً أن هذا التحول يعطي دفعة قوية للمؤسسة وعائلة عبد الجليل الفهيم لزيادة أعمالهم الخيرية عبر الأجيال الحالية والقادمة للعائلة.

وقال إن العمل الخيري عبر المؤسسة هو استكمال لمسيرة الوالد الذي كان يباشر بنفسه بتجهيز المواد الإغاثية والغذائية للمتضررين أينما كانوا عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وقبل كل هذا كان يوزع صدقة وزكاة ماله للمحتاجين بيده، وقال: الحمد لله لنا يد طولى في دعم المتضررين في فلسطين والصومال وسوريا، ولدينا مشاركة ميدانية عندما تم اختياري ممثلاً للتجار لمرافقة الوفد الرسمي إلى فلسطين، ونعتبر مبادراتنا وإسهاماتنا في ميدان العمل الخيري متواضعة قياساً بحجم طموحاتنا.

نشاطات

وتحدث عيسى عبد الجليل الفهيم عن خطط المؤسسة الخيرية في عام التسامح قائلاً «إننا نطمح ونتمنى من الله أن يوفقنا ويسدد خطانا في توسيع دائرة المساعدات التي نقدمها لكي تشمل كل محتاج وتصل لكل بيت ».

وحول حجم المصاريف الخيرية للمؤسسة أوضح عيسى عبد الجليل الفهيم إلى أن حجم المصاريف الخيرية للمؤسسة بلغ 215 مليون درهم على مدى 12 عاماً، منها 195 مليوناً داخل الدولة أي بنسبة تصل لنحو 91% (90.6)، و20 مليوناً خارجها بنسبة 9%، واستفاد منها مليون و50 ألف شخص، كما يصل حجم إنفاقها السنوي إلى نحو 10 ملايين درهم.