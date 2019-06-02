«صحة» تقدم المساعدة لنحو 1767 شخصاً للإقلاع عن التدخين

المصدر: أبوظبي-البيان

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مواصلة حرصها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وإيلاء اهتمام خاص للراغبين في الإقلاع عن التدخين، وذلك عبر تسعة مراكز، وتمكنت منشآت «صحة» من مساعدة نحو 1767 شخصاً من المواطنين والمقيمين، في الإقلاع عن التدخين خلال العام الماضي 2018، والربع الأول من العام الجاري 2019.

ويتميز البرنامج الذي تقدمه منشآت «صحة»، بمعدل نجاح يزيد على ضعف المعدل العالمي في الإقلاع عن التدخين، حيث تبلغ النسبة العالمية 30 %، فيما وصلت النسبة بين المترددين على عيادات الإقلاع عن التبغ في منشآت «صحة»، ما بين 55 إلى 60 %.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، والذي يصادف الواحد والثلاثين من شهر مايو، تكثف شركة «صحة»، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، جهودها للتوعية بمضار التدخين.

وقالت الدكتورة شرينة خميس المزروعي مدير إدارة الأمراض غير السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي: «إن توفير بيئة نظيفة وخالية من التدخين بمختلف أشكاله، من أهم الأسس التي تقوم عليها الجهود الرامية لتحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى»، حيث نعمل في الدائرة من خلال حملتنا «معاً نحو أبوظبي خالية من التبغ»، جنباً إلى جنب مع شركائنا في شركة «صحة»، لضمان تقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة ».

ومن جانبه، قال الدكتور فراس عبد الحميد اختصاصي طب الأسرة، المشرف على عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز عود التوبة التشخيصي والفحص الشامل، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: «إذا كنت مستعداً للإقلاع عن التدخين، ما عليك إلا زيارة إحدى عيادات شركة «صحة»، لمساعدتك على ذلك، من خلال العيادات المتخصصة المنتشرة في مختلف منشآت صحة في كل من أبوظبي والعين والظفرة».

مواعيد

خصصت مدينة الشيخ خليفة الطبية، العيادة رقم 7 لتقديم المساعدة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، وتعمل العيادة يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، وعيادة القلب في مستشفى المفرق، والتي تعمل يوم الأحد من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحاً إلى 3 عصراً.

كما خصصت العيادات العلاجية الخارجية، العديد من المراكز الصحية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين، وهي: مركز البطين الصحي في أبوظبي، وتعمل العيادة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، ومركز بني ياس الصحي، الذي يعمل يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ومركز خليفة الصحي، يوم الاثنين من كل أسبوع، من الساعة 7 صباحاً وحتى 3 عصراً، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في مدينة العين، إذ تعمل عيادة الإقلاع عن التدخين يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 5 إلى 9 مساءً، ومركز المويجعي الصحي في مدينة العين، إذ تعمل العيادة أول وثالث يوم أربعاء من كل شهر، من الساعة 3 عصراً وحتى 6 مساءً، ومركز الجاهلي الصحي، يوم الاثنين من الساعة 4 عصراً وحتى 7 مساءً، ومركز الظفرة لطب الأسرة، التابع لمستشفيات الظفرة، التابعة لشركة صحة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 3 عصراً وحتى 7 مساءً.