شرطة رأس الخيمة تكثّف دورياتها على الطرق الداخلية والخارجية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن استعداداتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال وضع خطة عمل لكل الإدارات العامة ومراكز الشرطة الشاملة، سعياً لحفظ الأمن والأمان من خلال تكثيف الدوريات بكل أنواعها على الطرق الداخلية والخارجية للإمارة.

وهنأ اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قد وضعت خططها التأمينية، وعززت من تواجدها الميداني من أجل توفير كل سُبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوّار، مؤكداً أن رجال الأمن، والتحريات والمباحث الجنائية سيتواجدون على مدار الساعة من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة لجميع أفراد الجمهور، لافتاً إلى أن هناك دوريات أمنية عسكرية ومدنية، سيتمّ تسييرها في كل مناطق رأس الخيمة.