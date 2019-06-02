تدابير استباقية وجاهزية 125 % لـ«الإسعاف الوطني»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن الإسعاف الوطني عن اتخاذه كافة الاستعدادات والتدابير الاستباقية لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك في المناطق الشمالية، عبر رفع جاهزية طواقم الإسعاف للتعامل مع الحالات الطارئة والارتفاع المتوقع لنسب البلاغات الواردة، وذلك ضمن خطة طوارئ استباقية متكاملة تشمل زيادة الموارد الإسعافية من القوى البشرية والآليات والمعدات الموزعة على الإمارات الخمس بنسبة 25%، ما يرفع جاهزية الإسعاف الوطني إلى 125% ليكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع البلاغات الإسعافية الطارئة وإصابات الحوادث المرورية التي قد تطرأ خلال فترة العيد.

وأكد أحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي بالإسعاف الوطني، أن الطواقم الإسعافية في الميدان وغرف العمليات على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الحوادث والبلاغات الطارئة الواردة على مدار الساعة، والتنسيق المتكامل مع كافة الشركاء المعنيين لضمان كفاءة الاستجابة وتقليل الخسائر البشرية والمادية لأدنى حد، لافتاً إلى أن الإحصاءات السابقة تشير إلى ارتفاع الضغط على الموارد الإسعافية في مواسم الأعياد بمعدل الضعف مقارنة بالأيام العادية.

كما ناشد الجمهور بالإبلاغ عن الحالات الإسعافية الطارئة عبر الاتصال برقم طوارئ الإسعاف الوطني 998 أو استخدام التطبيق NA998 الذي يمكّن المستخدمين طلب سيارة الإسعاف وإيصال البلاغ لغرفة العمليات بالإحداثيات الدقيقة لموقع الحادث بضغطة زر واحدة. وتشمل الاستعدادات زيادة كل من الطواقم الإسعافية الميدانية والعاملين في غرف العمليات بنسبة 25%.