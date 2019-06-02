«تدوير» ينهي استعداداته لاستقبال عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- وام

وضع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير- خطة عمل شاملة تتضمن تقديم خدمات متميزة لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر العام ومكافحة آفات الصحة العامة لإمارة أبوظبي خلال فترة عيد الفطر السعيد.

وتستهدف الخطة المناطق الحيوية في إمارة أبوظبي، وتشمل تنظيف المساجد التي ستقام فيها صلاة العيد وغسلها من الخارج مع توفير عمال نظافة عند مصليات العيد والحدائق العامة والمواقع السياحية وأسواق اللحوم والخضار والمسالخ وأسواق الماشية إلى جانب التعامل السليم مع مخلفاتها والتخلص منها بشكل آمن وصحي طيلة أيام العيد.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير- « على وضع خطة عمل محكمة لتنظيم سير العمل في مثل هذه المناسبات للمساهمة الفاعلة في توفير بيئة نظيفة وصحية ».

وخلال أيام العيد تستمر فرق النظافة عملهم على مدار الساعة حيث يتم خدمة الإمارة يومياً من خلال أكثر من 4000 عامل 600 منهم في مدينة أبوظبي فقط .

وسيتم تشغيل آليات إضافية خلال العيد، حيث تم تخصيص 14 معدة لجمع النفايات على مستوى الإمارة و12 معدة إضافية للكنس الآلي، في حين يعمل فريق متخصص يضم أكثر من 180 فرداً من مشرفين ومراقبين وفنيين إلى جانب تخصيص 45 من المركبات المجهزة بكل المعدات والأدوات اللازمة تخدم 88 حديقة عامة و17 مسلخاً في الإمارة.