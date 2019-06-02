«خيرية رأس الخيمة» توزع 9.7 ملايين درهم على 4732 أسرة ضمن «زكاة المال»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، عن توزيع 9.73 ملايين درهم ضمن برنامج زكاة المال على 4732 أسرة متعففة في رأس الخيمة، مشيرة إلى انتهاء برنامج إفطار الصائم مع نهاية شهر رمضان المبارك والذي استهدف توزيع 1295 وجبة إفطار صائم يومياً ضمن 8 مفاطر تم توزيعها على مختلف مناطق الإمارة.

وأكد محمد جكة المنصوري أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن المؤسسة دأبت على تكثيف مشاريعها وبرامجها الخيرية خلال الشهر الفضيل بما ينسجم مع توجيهات واستراتيجية حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في التخفيف عن كاهل الأسر والحالات المحتاجة والمتعففة ومساعدتها على توفير مستلزمات الشهر الكريم واحتياجات أفرادها واستكمالاً لدور المؤسسة في مجال العمل الخيري المحلي.

وأشار إلى أن عملية توزيع زكاة المال على 4732 أسرة متعففة على مستوى الإمارة بقيمة تسعة ملايين و737 ألفاً و520 درهماً، تمت وفقاً لجدول محدد سخر فيه فريق العمل المختص كل إمكانياتهم لضمان تسليمها للحالات المسجلة والمستحقة بسهولة ويسر.

وأوضح أمين عام مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية أن المشاريع الرمضانية لهذا العام تضمنت أيضاً إقامة 8 مفاطر في مواقع مختلفة من الإمارة قدمت وجبات إفطار يومية لعدد 1295 صائماً، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 320 ألفاً و875 درهماً، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتوزيع 5407 سلال غذائية ضمن مشروع المير الرمضاني بتكلفة 270 ألفاً و381 درهماً.

وثمن جكة دور رجال الخير والمحسنين في دعم مشاريع وبرامج «خيرية رأس الخيمة» مما ساهم في تنفيذ هذه المشاريع الرمضانية التي كان لها دور فاعل في التخفيف عن كاهل الحالات المستفيدة منها.