جمعية «كلنا الإمارات» تنظم ملتقى التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جمعية كلنا الإمارات في مقرها بمدينة خليفة بأبوظبي ليلة أمس «ملتقى كلنا الإمارات للتسامح» بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني بحضور الشيخ مسلم سالم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين والوجهاء وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أصحاب الهمم، إلى جانب جمهور غفير وحشد من وسائل الإعلام.

وشارك في الملتقى عدد من أصحاب الفضيلة العلماء والخبراء والمسؤولين بالإضافة إلى نخبة من شعراء الوطن المميزين.

وفي بداية الملتقى رحب بن حم بالمشاركين والحضور ونقل إليهم تحيات وسلام سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس جمعية «كلنا الإمارات»، وتمنيات سموه بالنجاح لهذا الملتقى المبارك.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد بن حم، أن يوم زايد للعمل الإنساني، هو مناسبة لاستذكار سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الراسخ ومثله العليا، وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء والتنمية والبناء.

وقال: «إن يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام، جاء مواكباً لعام التسامح الذي جاء منسجماً مع ثقافة التسامح التي أرسى قواعدها وعزّز قيمها المغفور له الشيخ زايد، والتي ترسخت في مجتمع الإمارات وأصبحت من أهم سماته.. وقد سار مجتمع الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على نهج زايد الخير، فحافظت دولة الإمارات، على ترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والتعصب».

وأضاف بن حم، أن نهج التسامح تجلى بأبهى صوره في دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال دعوة سموه لتوقيع وثيقة التسامح والأخوة الإنسانية أثناء الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان وشيخ الأزهر إلى دولة الإمارات. وفي ختام تصريحه قال بن حم: إن وفاءنا لزايد، طيب الله ثراه، هو بالسير على نهجه وتطبيق قيمه العليا لتبقى دولة الإمارات كما أراد لها، دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار، وتساهم في صنع الحضارة الإنسانية، وتسعى لنشر مبادئ التسامح والسلام بين شعوب العالم. وقبل انطلاق الملتقى شارك الحضور في غرس شجرة الغاف بمبنى الجمعية، والتي تمثل شعار ورمز التسامح في دولة الإمارات، ثم انطلقت أعمال المنتدى التي أدارها الإعلامي المميز حامد المعشني، بالنشيد الوطني، وآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقت الدكتورة حبيبة الشامسي أمين السر العام لجمعية كلنا الإمارات، كلمة الجمعية، وأكدت فيها أنّ يوم زايد للعمل الإنساني، هو يوم الوفاء لزايد الخير والعطاء، طيب الله ثراه، الخالد في ذاكرتنا وقلوبنا بمآثره الطيّبة ومناقبه الكريمة وإرثه الكبير وإنجازاته الخالدة.