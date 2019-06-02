«قضاء أبوظبي» تحذر من مخاطر المحافظ الاستثمارية الوهمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من مخاطر المحافظ الاستثمارية الوهمية، يأتي ذلك مع بثها أمس، الفيلم التوعوي «مخاطر المحافظ الاستثمارية الوهمية»، والذي يسلط الضوء على الأضرار والمخاطر المالية والاقتصادية المترتبة على المحافظ الوهمية، باعتبارها نوعاً من الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، عن طريق ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص.

ويأتي عرض الفيلم التوعوي، ضمن خمسة أفلام تليفزيونية قصيرة، أنتجتها دائرة القضاء للبث عبر قنوات الإمارات، سما دبي وسكاي نيوز، وصفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لنشر التوعية وتوصيل الرسائل التثقيفية لجميع أفراد المجتمع بطريقة مبتكرة، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتعزيز نشر الثقافة القانونية، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثaلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن، عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي.

ويوجه الفيلم التوعوي الخامس، رسائل توعوية لأفراد المجتمع، بضرورة التثبت من حصول أي محفظة استثمارية يتعامل معها الأفراد، على التراخيص اللازمة، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.

وتستهدف دائرة القضاء من إنتاج الأفلام التوعوية القصيرة، والتي مدة كل منها نحو 60 ثانية، ترسيخ المعرفة، وتعزيز احترام القانون، من خلال الاهتمام بتقديم الرسائل في مختلف الموضوعات المطروحة بطريقة سهلة ومبسطة، تسهم في رفع معدلات الوعي القانوني، وذلك في ظل الإنتاج الكامل للأفلام، من خلال الكوادر الإعلامية في الدائرة.