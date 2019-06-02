18756 طلباً إلكترونياً للانتساب لـ«كلنا شرطة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

بلغ عدد الطلبات الالكترونية التي تلقاها موقع كلنا شرطة في أبوظبي حتى الآن نحو 18756 طلباً الكترونياً للمبادرة التي تستهدف مد جسور التواصل بين شرطة أبوظبي والمجتمع وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني في الإمارة ويصب في إطار رفع سعادة الجمهور.

وشارك أعضاء كلنا شرطة بالتعاون مع جمعية واجب التطوعية خلال شهر رمضان في توزيع مئات الوجبات الرمضانية على جموع الصائمين في أبوظبي وبمشاركة مديرية المرور والدوريات ودورية السعادة، وذلك إسهاماً في دعم أجواء الاستقرار والتسامح والإخاء بين جميع فئات المجتمع.

وكانت شرطة أبوظبي قد احتفلت في إبريل الماضي بتخريج الدفعة الثامنة من منتسبي «كلنا شرطة»، والبالغ عددهم 1011 خريجاً.

وتكرس المبادرة نهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ،وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في نفوس جميع أفراد المجتمع مما سيكون لها الأثر الإيجابي في حياتهم الحالية والمستقبلية.

وحققت المبادرة العام الماضي العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد ساعات العمل التطوعية الاجتماعية والأمنية التي نفذها أعضاء كلنا شرطة نحو 6 آلاف ساعة عمل في 2018، حيث فتحت المبادرة أبوابها للجميع ممن وجدوا في أنفسهم الكفاءة والمقدرة على المساهمة في الحفاظ على مكتسبات الإمارة.

كما ساهمت المبادرة في ترسيخ ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع في مختلف المجالات الأمنية والاجتماعية ورفع مستوى الوعي وتطوير الذات لدى الأفراد وتنمية مهاراتهم ومعارفهم.