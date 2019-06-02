تكريم حفظة القرآن في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة أن القيادة الرشيدة للدولة جعلت نصب عينيها خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله، وذلك من خلال المشاريع القرآنية الكبيرة في الدولة وخارجها والجوائز القرآنية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، ودعم حفظة كتاب الله والحرص على إقامة المسابقات القرآنية التي تشجع النشء والشباب على حفظ كتاب الله.

جاء ذلك خلال حفل تكريم 10 من حفظة وحافظات كتاب الله المشاركين في المسابقة القرآنية التي أقيمت خلال شهر رمضان الفضيل بحضور علي راشد الخنبولي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة التي أشرفت على المسابقة ومحمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة ورجل الأعمال فهد محمد الشيراوي الذي رعى المسابقة وعدد من المسؤولين.

من جانبه قال علي الخنبولي، مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، إن هدف المسابقة هو خلق جو من التنافس بين حفظة القرآن الكريم، مؤكداً استمرارية المسابقة خلال الأعوام المقبلة.

وأكد محمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتنظيم المسابقات القرآنية، التي تكفل تربية النشء والشباب على القيم السامية، التي يحفل بها كتاب الله، وفق المنهج القرآني.

وأشاد رجل الأعمال فهد الشيراوي باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة لبرامج تحفيظ القرآن الكريم في الإمارة، لافتاً إلى أن حملة القرآن ورافعي لوائه يمثلون أشراف الأمة.