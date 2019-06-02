«إفطار صائم» في يوم زايد للعمل الإنساني

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أحيا فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة «يوم زايد للعمل الإنساني»، بتنفيذ مبادرة خاصة لـ(إفطار الصائمين)، في ذكرى رحيل المغفور له، بإذن الله، تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقديراً وترسيخاً لقيمه وعطائه وإنجازاته في القلوب والعقول.

واستهدفت المبادرة الخيرية أعداداً كبيرة ممن تعذر عليهم توفير قوت إفطارهم، لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وتقديم الدعم الاجتماعي لهم من قبل الجمعية. وقدم وليد عبد اللطيف الشحي، نائب مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة، شكر الجمعية وتقديرها للدوائر والمؤسسات الحكومية، التي أسهمت في رعاية «إفطار الصائم» وإنجاحه في هذا اليوم العزيز، وهم فرع مواصلات الإمارات في رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الحكومة الإلكترونية.