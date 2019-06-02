«زايد للرعاية الأسرية» تطلق مبادرة «نرسم بسمتهم»

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تستعد دار زايد للرعاية الأسرية في منطقة العين إطلاق مبادرة «نرسم بسمتهم»، وذلك تحت شعار «فرحتنا معهم»، بهدف إدخال السعادة والبهجة على أطفال الدار، ومشاركتهم الفرحة بحلول عيد الفطر السعيد، من خلال إبراز مظاهر الفرح بعيد الفطر السعيد.

وتهدف مبادرة «نرسم بسمتهم» إلى قيام موظفي الدار وعائلاتهم بمشاركة أطفال الدار فرحة عيد الفطر السعيد من خلال تقديم الهدايا لهم، وإضفاء روح العائلة بين الطفل وموظفي الدار. وتكون المرحلة الثانية بين خيار اصطحاب الموظفين لبعض أطفال الدار لقضاء عطلة العيد لدى أسرة الموظف، وسيكون تقديم الطلبات الخاصة بالمبادرة من خلال موقع إلكتروني خاص بتلقي الطلبات عن طريق مكتب الاتصال المؤسسي.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: «نرسم بسمتهم» مبادرة مجتمعية متميزة، حيث إن إسعاد الأطفال في الدار تعتبر أولوية استراتيجية، وإن هذه المبادرة تعتبر فرصة لمشاركة أطفالنا وأبنائنا فرحة العيد والتعبير لهم عن مدى فخرنا واعتزازنا بهم. ولفت الظاهري إلى أن مبادرة «نرسم بسمتهم» تأتي امتداداً للنجاح الذي حققته مبادرة «عيدنا وياكم» سابقاً، والتي أقيمت بهدف إبراز مظاهر الفرحة والسرور لدى أطفال الدار ليشاركوا المجتمع مظاهر الفرحة والسرور. كما كشف الظاهري بأنه سيتم توزيع الألعاب على أطفال الدار خلال عيد الفطر، بهدف إدخال السرور عليهم، مقدماً كل الشكر لمانحي ومانحات الرعاية الأسرية في الدار، وكل من أسهم في هذه المبادرة.