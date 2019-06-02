«الفوعة» تفتتح متجراً جديداً في «البوادي مول»

المصدر: العين-وام

افتتحت شركة الفوعة إحدى الشركات التابعة «لصناعات» والمملوكة لحكومة أبوظبي مساء أمس، متجراً جديداً لسلسلة متاجر «زادينا» في البوادي مول بمدينة العين وذلك حرصاً من شركة الفوعة على تعزيز انتشار التمور الإماراتية الفاخرة في كل أرجاء الدولة ولإبراز هوية المنتجات الوطنية من التمور وضمان تواجدها محلياً وعالمياً، وذلك من خلال منتجات «زادينا» المبتكرة من التمور لتمنح خبراء الذوق الرفيع مجموعة لذيذة من «أطايب الطعم الصحي» وترضي كل الأذواق في أي مكان بالعالم.

وصرح المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس الإدارة لشركة الفوعة أن الدور الكبير الذي تلعبه شركة الفوعة في تطوير قطاع النخيل والتمور بالدولة، يضع على عاتقنا مسؤولية الارتقاء بهذا القطاع الحيوي ونضمن أعلى مستويات التميز سواء من ناحية جودة المنتجات من التمور الإماراتية الفاخرة أو جودة الخدمات المقدمة، وكل ذلك تجسد من خلال المتاجر الراقية الجديدة «لزادينا»، والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

من جهته أكد مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، عن اعتزازه بأن التمور الإماراتية الفاخرة في متاجر «زادينا» تعد إنتاجاً محلياً من مزارع المواطنين الذين يفوق عددهم أكثر من 18 ألف مزارع يتوافدون خلال موسم تسويق التمور على المراكز التي خصصتها الفوعة لاستلام تمورهم . وأكد محمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة أن «زادينا» تتمحور حول اكتشاف المذاق العربي الأصيل من التمور الإماراتية التي تعد أشهى وألذ التمور الفاخرة .