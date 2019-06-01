بالفيديو.. مرور قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" فوق أبوظبي

المصدر: البيان الالكتروني

تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير قطار الأقمار الصناعية "ستار لينك" أثناء مروره فوق أبوظبي، وذلك فجر الجمعة 31 مايو، ويتكون القطار من 64 قطعة (قمرا صناعيا)، تمكن المركز من تصوير العديد منها كما يشاهد في الفيديو، وتراوح لمعانها ما بين القدر السادس والقدر الأول. ومرت القطع ما بين الساعة 03:50:06 فجرا إلى الساعة 04:31:16 بتوقيت الإمارات.

ويلاحظ أن القطع تباعدت عن بعضها البعض مقارنة بما كان عليه الوضع بعيد إطلاقها، ويلاحظ أيضا خفوت لمعان معظمها بسبب انتقالها إلى مدار أعلى.

ويوضح الفيديو بعض هذه القطع كما تم التقاطها من قبل مركز الفلك الدولي، ويشار إلى أن هناك اهتماماً عالمياً من قبل خبراء رصد الأقمار الصناعية برصد المركز هذا.

ويظهر في مقطع الفيديو شهاب في بداياته وطائرة في النهاية.

ولمشاهدة الفيديو بشكل أوضح تأكد أن جودة الفيديو تعرض بأعلى قيمة ويجب مشاهدته من مكان مظلم، ويفضل مشاهدته من جهاز الحاسوب، مع ملاحظة أن جودة الفيديو الأصلي أعلى بكثير من جودة فيديو اليوتيوب.