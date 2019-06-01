إقامة لمدة 10 سنوات «لمؤسس مجموعة الدانوب»

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من تشجيع الاستثمار، أصبح رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب التى تملك عائدات سنوية بقيمة 5.5 مليار درهم (1،5 مليار دولار أمريكي)، من أوائل الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات في برنامج «تأشيرات إقامة طويلة الأجل» لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ورضوان ساجان، هورجل أعمال هندي، جاء إلى الإمارات في عام 1991 وأنشأ شركة الدانوب لتجارة مواد البناء في عام 1993 - في سن الثلاثين، وبحلول عام 2018، نمت مجموعة الدانوب لتتألف من عشر شركات تعمل في أكثر من خمس قطاعات أعمال «مواد البناء والعقارات والأثاث والديكور والتصميمات الداخلية وتجارة التجزئة والتصنيع وتجارة المواد الغذائية والمشروبات»، مع مبيعات سنوية تصل قيمتها إلى 5،5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار أمريكي) والتى تم الإعلان عنها باحتفال الشركة باليوبيل الفضي العام الماضي، وتقدر اليوم ثروته الصافية بأكثر من مليار دولار أمريكي (3.6 مليارات درهم).

وفي عام 2014، دخل رضوان ساجان في أعمال التطوير العقاري من خلال دانوب العقارية بمشروع دريمز - الذي تم بيعه كاملاً عند الإطلاق، ومنذ ذلك الحين أطلقت دانوب العقارية 12 مشروعاً شمل 5،019 وحدة سكنية بمحفظة قيمتها 3.8 مليار درهم، وقد قامت الشركة حتى الآن بتسليم ستة مشاريع بـ 1711 وحدة، بقيمة 1.7 مليار درهم حتى الآن.

وأعرب رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب عن تقديره قائلاً «هذه لحظة رائعة وجاءت في التوقيت الأمثل، وإنني ممتن للقيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة على منحها تأشيرة لمدة 10 سنوات»، وأضاف :«هذه هي بداية فصل جديد في الاقتصاد الإماراتي، حيث تم تحرير الاقتصاد لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعد مبادرات مثل تأشيرة العشر سنوات، وملكية الشركات بنسبة 100 % في القطاعات الإقتصادية وأخيراً الإقامة الدائمة – جانباً كبيراً من التطورات التي غيرت اللعبة والتى ترسخ علاقتنا مع أرض الفرص الرائعة في دبي».