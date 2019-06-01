طرق دبي تضع خطة لإدارة الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات عن وضع خطة مشتركة لإدارة الحركة المرورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات السنوية لتنظيم حركة وسائل النقل ومستخدمي الطريق والمشاة في إمارة دبي أثناء هذه الإجازة.

وقال سعادة اللواء عبد الله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن اللجنة استكملت جاهزيتها لاستقبال إجازة عيد الفطر السعيد، حيث عقدت عدة اجتماعات تنسيقية، تم خلالها وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وحركة السير خلال الاحتفال بالعيد.

وأكد أن القائد العام لشرطة دبي اطلع على الخطة الأمنية واعتمدها وبارك جهود اللجنة الأمنية وعملها الدؤوب. موضحاً أنه تم التركيز على جميع الشوارع والمسارات الداخلية والخارجية وخاصة تلك التي تمثل شريان الإمارة، منها من وإلى مطار دبي الدولي، وكذلك المناطق السياحية والمراكز التجارية، حيث سيكون هناك تواجد مكثف لدوريات المرور وأمن الطرق لتسهيل الحركة وتخفيف حدة الازدحام، ومنع أي

اختناقات قد تحدث نتيجة الكثافة المرورية المتوقعة في تلك المناطق.

ومن جانبها، قالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة ورئيس فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات والفعاليات السنوية: إن الهيئة قامت بإعداد الخطط المرورية و التشغيلية اللازمة و خدمات وسائل النقل الجماعي، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، حيث تُسهم في تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل

النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع خلال فترة إجازة عيد الفطر السعيد، والتي عادةً ما تشهد ازدحاماً في هذا الوقت من كل عام.

وأوضحت أن الخطة تشمل أولاً منطقة برج خليفة، حيث تم وضع خطة لتوجيه المرور من و إلى منطقة برج خليفة على أكثر من اتجاه، سواءً من شارع عود ميثاء عبر شارع الأصايل، أو من خلال جسور زعبيل عبر شارع السعادة، أو استخدام شبكة الطرق الداخلية في منطقة الخليج التجاري للوصول إلى شارع الشيخ زايد و طريق الخيل لتخفيف الضغط عن شارع المركز المالي، ولضمان انسيابية الحركة

المرورية سيتم مراقبة الإشارات الضوئية والتحكم بها على شارع المركز المالي وعلى بوليفارد محمد بن راشد بهدف تحقيق أعلى انسيابية مرورية ممكنة في ساعات الذروة المختلفة.

مواعيد تشغيل المترو

من جهة أخرى، أشارت بن عدي إلى مواعيد تشغيل المترو والترام أثناء أيام عيد الفطر السعيد، على النحو التالي:

الخط الأحمر للمترو من 5:00 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل، بدءاً من الاثنين 3 يونيو وحتى الخميس 6 يونيو، ومن 10:00 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل يوم الجمعة 7 يونيو، ومن 5:00 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل يوم السبت 8 يونيو. والخط الاخضر: من 5:30 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل بدءاً من الاثنين 3 يونيو وحتى الخميس 6 يونيو، ومن 10:00 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل يوم

الجمعة 7 يونيو ، ومن 5:30 صباحاً – 2:00 بعد منتصف الليل يوم السبت 8 يونيو، فيما ستكون مواعيد تشغيل الترام على النحو التالي: من 6:00 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل بدءاً من يوم الاثنين 3 يونيو وحتى الخميس 6 يونيو، ومن 9:00 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل يوم الجمعة 7 يونيو، ومن 6:00 صباحاً – 1:00 بعد منتصف الليل يوم السبت 8 يونيو، موضحة أن زمن التقاطر سيتراوح من 3 إلى

8 دقائق وفقاً لساعات الذروة، وأن خدمة القطار السريع ستعمل كالمعتاد.

وأكدت أنه سيتم توفير أقصى عدد من الإجراءات التنظيمية لخدمات الحافلات ومركبات الأجرة في منطقة التحميل والتنزيل التابعة لمول دبي، بالإضافة إلى توفير عدد إضافي من مركبات الأجرة في المنطقة خلال ساعات الذروة، وأن فريق العمل فريق يضم مهندسين ومفتشين فنيين أكفاء على استعداد تام للتعامل مع أي أعمال طارئة في مناطق الخطة خلال فترة عيد الفطر، بالتنسيق مع شرطة دبي وإعمار، لضمان

تنفيذ الخطط التشغيلية والإغلاقات المطلوبة.