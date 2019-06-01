122 % ارتفاع نسبة المقلعين عن التدخين في الإمارات 2018

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن ارتفاع أعداد مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين المنتشرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية العام الماضي بنسبة 47% مقارنة بعام 2016، كما زادت نسبة المقلعين عن منتجات التبغ في 2018 عن مثيلاتها في 2016 بنسبة 122%.

وتشارك المؤسسات الصحية بالدولة العالم في احتفالات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي يوافق 31 مايو من كل عام، إذ تقام حملة هذا العام تحت شعار «التبغ والصحة الرئوية»، لتسليط الضوء على المخاطر الصحية ذات الصلة بتعاطي التبغ واتباع سياسات فعالة، للحد من استهلاك التبغ والتأثير السلبي له في الصحة الرئوية. وسوف تؤدي الحـــملة إلى إذكــاء الوعي بالتأثير السلبي للتبغ في الصحة الرئوية، من الإصابة بالســرطان إلى الأمراض التنفسية المزمنة، والأهمية الرئيسة للرئتين في تمتُّع الناس كافة بالصحة والعافية.

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