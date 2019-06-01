5 ملايين درهم من طحنون بن محمد لأطفال ونساء الروهينغا

المصدر: أبوظبي - وام

تبرع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا التي انطلقت مؤخرا بتوجيهات القيادة الرشيدة ومشاركة عدد من المنظمات الإنسانية الإماراتية.

وكانت الحملة قد انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تبرعت حرم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان سمو الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان، بمبلغ 2 مليون درهم لصالح حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا.

وبلغت إيرادات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا في اليوم الختامي للبث الفضائي المشترك لعدد من تلفزيونات الدولة 65 مليون درهم، بينما يتواصل استقبال تبرعات الخيرين والمحسنين والداعمين للحملة عبر المواقع والمنصات ووسائل جمع التبرعات الأخرى التي حددتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية المشاركة في الحملة وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جهود

وعززت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإنسانية للحد من معاناة اللاجئين في بنغلاديش، في إطار فعاليات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينغا التي تتواصل على مستوى الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهيئة. وقام وفد الهيئة الموجود حالياً على الساحة البنغالية بتوزيع الاحتياجات الإنسانية على آلاف اللاجئين في مخيمات اللاجئين الروهينغا المنتشرة في بنغلاديش، تضمنت الغذاء والكساء ومستلزمات الإيواء إضافة إلى المكملات الغذائية للأطفال والاحتياجات الصحية للنساء.

وكان وفد الهلال الأحمر الذي يضم كوادر نسائية وصل مؤخراً إلى بنغلاديش لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على إيصال مساعدات الإمارات للاجئين في مناطق تواجدهم وداخل مخيماتهم التي تفتقر للكثير من الأساسيات التي يحتاجها اللاجئون خلال مسيرتهم المضنية مع تداعيات اللجوء القاسية.

توجيهات

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر أن هذه المساعدات تأتي استجابة لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات وأشكال الدعم والمساعدة كافة للاجئين في ظروفهم الراهنة، وذلك بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الذي يولي قضية الروهينغا اهتماماً كبيراً ويحرص على الحد من تداعياتها الإنسانية من خلال تعزيز دور الإمارات الإنساني والتنموي لصالح اللاجئين.

وقال الفلاحي: إن اهتمام الإمارات بقضية الروهينغا تجلى بوضوح في إقامة تحالف إنساني إماراتي يضم حوالي 20 مؤسسة ومنظمة إنسانية على رأسها هيئة الهلال الأحمر تعمل جميعها الآن لمساندة اللاجئين والوقوف بجانبهم وإحداث نقلة كبيرة في الجهود الإنسانية والتنموية الموجهة اليهم ولفت الانتباه لمأساتهم الإنسانية وحشد دعم وتأييد المجتمع الدولي لهم ومناصرتهم.. مشيراً إلى أن وفداً مشتركاً من المنظمات الإنسانية الإماراتية سيتوجه بعد عيد الفطر المبارك إلى بنغلاديش لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للاجئين ودراسة المشاريع التي تفي بمتطلباتهم التنموية وتنفيذها على وجه السرعة.