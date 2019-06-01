سفارتا الدولة في أوكرانيا وجنوب أفريقيا تواصلان أنشطتهما الرمضانية

المصدر: كييف - بريتوريا - وام

أقام سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا مائدة إفطار رمضانية في مقر إقامته بالعاصمة كييف حضرها كبار المسؤولين الأوكرانيين ورؤساء الطوائف الدينية في أوكرانيا ونواب وشخصيات سياسية، إضافة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية الصديقة المعتمدين لدى أوكرانيا ومسؤولي وزارة الخارجية الأوكرانية ورجال الأعمال البارزين.

وأطلع السفير الضيوف على التقاليد الإماراتية في شهر رمضان المبارك، وإنجازات الدولة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار الديني والثقافي.

من جهة ثانية، أشرفت سفارة الدولة في جنوب أفريقيا على توزيع زكاة الفطر وكسوة العيد في مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج، وذلك لرسم البسمة على شفاه الأطفال المحتاجين ولتمكين المستفيدين من الاحتفال بعيد الفطر في ظروف مناسبة.

حضر عملية التوزيع التي شملت مبالغ مالية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فاطمة يوسف السويدي السكرتير الأول بالسفارة.