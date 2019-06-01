«أبوظبي لخدمات حقول النفط» تحتفي بكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط «أدوس»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتوحد ومؤسسة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي، حفل إفطار بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني تم تخصيصه للاحتفاء بـ«كبار المواطنين وأصحاب الهمم»، وذلك في خيمة جزيرة الحديريات بأبوظبي.

وقال جمال مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط: «إن الاحتفال يأتي بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني تزامناً مع عام التسامح، وإحياء لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة التسامح الإنساني في الدولة، وفي إطار أهمية تعزيز نشر السعادة والروح الإيجابية بين صفوف كبار المواطنين وأصحاب الهمم، والتواصل المجتمعي في نفحات الشهر المبارك، وإحياء العادات الإماراتية الأصيلة لتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك والتكافل مع أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يسهم في تعزيز دورهم في المجتمع».

وأشار المزروعي إلى أن أصحاب الهمم وكبار المواطنين يحظون باهتمام وكل رعاية من قِبل القيادة الرشيدة، في إطار حرصها على دمجهم وتعزيز مكانتهم لإبراز إمكانيات أصحاب الهمم، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم، خلال مساهمات مجتمعية، وتوفير بيئة خدمات مناسبة لكبار المواطنين لمكانتهم وترسيخ حقوقهم وتعزيز ثقافة احترامهم، سيراً على إرث التسامح المستدام الذي أرساه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الراسخ من خلال منظومة عطاء متكاملة باتت متجذرة في صلب الثقافة المجتمعية والمؤسسية الحكومية والخاصة.

تكريم

تضمن حفل الإفطار تكريم عدد من أصحاب الهمم وكبار المواطنين وجهات مجتمعية وإنسانية ومتطوعين، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي تعرف الحضور من خلاله إلى الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط وتناغمها مع جهود القطاع الخاص لتعزيز وزيادة فاعليته في استدامة مسيرة التنمية.