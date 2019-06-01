«طرق دبي» تبحث تطوير إجراءات تصاريح الإعلانات التجارية

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات آفاق تطوير الخدمات الخاصة بتصاريح الإعلانات التجارية ومجال الخدمات الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين رئيس المجلس وأحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي إسعاد المتعاملين نائب رئيس المجلس وحسين البنا مدير إدارة تنفيذي المرور في الهيئة و37 ممثلاً عن القطاعات الخارجية إلى جانب عدد من المعنيين في الهيئة.

حرص

وأكد محمد عبيد الملا أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على ضرورة اللقاء بممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي ومنها قطاعات الإعلانات التجارية والخدمات الاستثمارية وتولي اهتماماً كبيراً لأفكارهم وملاحظاتهم على جميع خدماتها كما تقدّرُ آراءهم التي بإمكانها أن تلعب دورا ًمهماً وحيوياً في تطوير التعاون وفق معايير عالية الجودة. وتخلّل اللقاء عرض مرئي عن خدمة نظام تصاريح الإعلانات الخارجية تم من خلاله استعراض نظام إدارة الإعلانات وتصاريح الإعلانات الخارجية على المركبات كافة وحرم الطريق.