افتتاح محطتين جديدتين في رأس الخيمة لإعادة تدوير بقايا الطعام العام الجاري

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ «البيان»، اعتزام الدائرة افتتاح محطتين جديدتين في منطقتي الظيت والنخيل خلال العام الجاري، بهدف إعادة تدوير بقايا الطعام، لافتاً إلى أن افتتاح المركزين الجديدين يرفع عدد محطات إعادة التدوير إلى 5 محطات موزعة بحسب الكثافة السكانية لتقليل التخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحية والاستفادة منها بتحويلها إلى سماد عضوي للتربة الزراعية.

وأشار إلى أن الدائرة حددت مواصفات خاصة لتشغيل محطات إعادة تدوير بقايا الطعام من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في عملية إعادة التدوير لإنتاج سماد عضوي بمواصفات عالية الخصوبة للتربة الزراعية، ضمن خطط الدائرة في تحقيق أهداف ورؤية دولة الإمارات للوصول ببرامج المعالجة إلى 75% من إجمالي النفايات البلدية، وفق طرق علمية بعيداً عن طمرها في المكبات الصحية.

3 محطات

وأوضحت المهندسة سونيا ناصر المدير التنفيذي لهيئة إدارة النفايات إحدى مؤسسات دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة تدير 3 محطات لإعادة تدوير بقايا الطعام المنزلية ونفايات أسواق الخضار والفاكهة في مناطق المعيريض والجزيرة الحمراء ورأس الخيمة القديمة، حيث نجحت المحطات الثلاث منذ افتتاحها في شهر أبريل 2018 بإعادة تدوير أكثر من 144 طناً من بقايا الخضراوات والفاكهة وتحويلها إلى سماد عضوي ذات مواصفات وجودة عالية لتغذية التربة الزراعية.

وأشارت إلى أن المحطات الثلاث تعمل بطاقة إنتاجية 12 طناً في الشهر، حيث سيساهم افتتاح المحطتين الجديدتين في الظيت والنخيل بتحقيق استراتيجيتنا في خفض كميات الطعام المحولة إلى مكبات النفايات بالإمارة، وتخفيض ناتج المخلفات لكل فرد يومياً من سكان رأس الخيمة، ورفع مساحة الرقعة الزراعية الخضراء وفق أسس علمية بالاستفادة من السماد الناتج عن عمليات التحويل اليومية.

وأكدت ناصر، أن توزيع محطات إعادة التدوير في 5 مواقع رئيسية بمناطق رأس الخيمة، يأتي وفق برامج الدائرة لتشجيع أفراد المجتمع ومحال بيع الخضراوات والفاكهة بالأسواق والبقالات للتخلص من بقايا الطعام بطريقة صحيحة من خلال برامج فصل النفايات من المصدر كأفضل الطرق لزيادة معدلات إعادة التدوير، والتي تواصل تسجيل نمو في حجم الإنتاج اليومي.

وأشارت إلى أن تطبيق برامج فصل النفايات من المصدر ساهم بتقليل مخلفات الطعام الواردة لمكبات النفايات إلى 771 طناً خلال عام 2018، مقارنة بـ 4376 طناً خلال عام 2017، بنسبة انخفاض تصل إلى 82%، مشيرة إلى أن افتتاح أول فرع لبنك الإمارات للطعام في رأس الخيمة سيساهم كذلك في منع الهدر اليومي للطعام من الفنادق وصالات الأفراح وغيرها من الفعاليات التي أصبحت شريكاً أساسياً في برامج توزيع الطعام والحلويات وفق اشتراطات إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية.