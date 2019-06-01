«المساعدات المحلية والدولية».. محاضرة لـ«الهلال الأحمر» في العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

قدم سالم الريس العامري مدير هيئة الهلال الأحمر بفرعها في منطقة العين مساء أول من أمس محاضرة بعنوان «المساعدات المحلية والدولية»، وذلك بدعوة من شركة أركان القابضة ضمن مبادراتها وأنشطتها الرمضانية.

وركز العامري في محاضرته على أنشطة وبرامج الهلال داخل وخارج الدولة، مؤكداً أن هذه المجالس حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي لتوصيل رسالة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والخيرية إلى جميع شرائح المجتمع، وما يقدمه من حملات وإغاثات وكفالة أيتام ومشاريع خيرية كبناء المساجد والآبار، والمدارس، ومراكز ومستشفيات طبية.

ونوه بأن المبادرات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عبر الهلال الأحمر عززت قدرات الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، ووضعتها في مكانة متقدمة ضمن المنظمات الإنسانية حول العالم.

حملات

ولفت العامري في حديثه لـ«البيان» إلى أن الهلال يجتهد لتقديم مساعدات لجميع شرائح المجتمع وذلك للأسر المتعففة، وطلاب العلم، وأصحاب الهمم، إلى جانب تقديم المساعدات الطبية، ومساعدة أسر السجناء، والمشاريع الموسمية كإفطار صائم، والأضاحي، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، مؤكداً دور المتطوعين في حملات الإغاثة الخارجية ودورهم الرائد في تقديم يد العون والمساعدة للهلال في الأنشطة والبرامج المحلية.

وأثنى على دور المجالس في توعية واستقطاب وإتاحة هذه الفرصة لتقديم هذه المحاضرة لتوعية المجتمع المحلي.

وقال سالم العامري: «تشهد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دائماً تطوراً استثنائياً في عطائها الإنساني على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهي في إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة تمد يد العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في مختلف المناطق والساحات».