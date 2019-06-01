«صحة» تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الفطر السعيد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة العيد، والتي تستمر من 2 وحتى 9 يونيو 2019، حيث تواصل أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات التابعة لــ «صحة» العمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام عطلة عيد الفطر السعيد.

وأكدت شركة «صحة» حرصها على توفير الرعاية الصحية عالية الجودة، ووفقاً لأعلى المعايير وفي جميع الأوقات، وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقالت إن قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية يواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة، بينما تعمل عيادات: الطب الباطني، وطب الأطفال العام، وطب القلب للأطفال، وطب القلب للراشدين، والطب النفسي، وزراعة الأعضاء، يومي الأحد 02 يونيو 2019 والخميس 06 يونيو 2019، من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 بعد الظهر.

وسيفتح مركز التروية وأمراض الدم للراشدين يومي الأحد 02 يونيو، والخميس 06 يونيو من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 بعد الظهر، في حين يفتح مركز التروية للأطفال يومي الأحد 02 يونيو، والخميس 06 يونيو من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 ظهراً.

وستغلق العيادات الخارجية التخصصية أبوابها خلال الإجازة الرسمية، وسوف تعود لمواصلة عملها الرسمي اعتباراً من 09 يونيو 2019.

وفي مستشفى المفرق التابع لشركة «صحة» يعمل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة يومياً خلال أيام عيد الفطر، في حين تبدأ مواعيد الزيارات للعنابر من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً، أما الزيارات لأقسام العناية المركزة، الرئيسية والباطنية والخدج والقلب؛ فتبدأ من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً، ومن 5 عصراً إلى 10 مساءً.