67 مركز آمر نموذجياً لتوفير الوقت والسعادة للمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن انتشار عدد مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 67 مركزاً حتى الآن على مستوى مناطق إمارة دبي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في المركز الأقرب إليهم مما يوفر الوقت والجهد ويحقق السعادة لهم.

ولفت إلى أنها تعمل على تقديم خدمات بأعلى ميزات الدقة والكفاءة وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وذلك تحت إشراف فريق عمل من موظفي إقامة دبي وكوادر وطنية مؤهلة ومدربة لضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة للمتعاملين وإنجاز معاملاتهم في أقل وقت وجهد وفي مكان واحد، لتكون دبي الأولى عالمياً في السعادة والرضا عن الخدمات الحكومية. مؤكداً إننا نسعى بتكاتفنا وتعاوننا مع الدوائر الحكومية كفريق واحد ومصلحة مشتركة في تطوير خدمات شاملة وذكية تسهل حياة الناس وتنال رضاهم.

جاء ذلك خلال تفقده مركز خدمات آمر في مركز الخيل مول بمنطقة القوز الصناعية واحد من مراكز آمر النموذجية المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي المعنية بتوفير مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة بما فيها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يرافقه اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد حسين إبراهيم نائب المدير العام لقطاع الدعم المؤسســي، والعميد عوض العويم مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في إقامة دبي، والملازم أول سالم حسن البلوشي رئيس قسم مراكز آمر.

جولات

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها القيادة العليا في إقامة دبي لتفقد سير العمل في مراكز تعهيد الخدمات والوقوف على احتياجات المتعاملين وتعزيز التواصل.