55 % يفضّلون الموقع الإلكتروني لمعاملات «الهوية والجنسية»

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مؤخراً، عبر موقعها الإلكتروني، أن 55% من المتعاملين يفضلون استخدام الموقع الإلكتروني للحصول على خدمات الهوية والجنسية، فيما أكد 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع تفضيلهم مكاتب الطباعة للحصول على خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكدت الهيئة أنّ هذا الإقبال الكبير على موقعها الإلكتروني يأتي في ظل كونها واحدة من الهيئات الحكومية التي تشمل خدماتها كافّة فئات المجتمع من الأفراد والمؤسسات خصوصاً بعد نقل اختصاصات شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة إليها، مشيرة إلى أنّ الموقع يشكّل واحداً من المنافذ الرئيسية التي تقدّم خدماتها من خلالها، فضلاً عن أنه المصدر الأساسي للمعلومات في كافّة الشؤون المتعلّقة بها وبأنشطتها ومبادرتها ووسيلة تواصل فعالة ومؤثرة بينها وبين الجمهور. ووفقا للاستطلاع فقد أكد نحو 25 % من المشاركين في الاستطلاع تفضيلهم استخدام التطبيق الذكي للهوية والجنسية للحصول على الخدمات وأشار 8% من المشاركين في الاستطلاع إلى تفضيلهم استخدام مراكز خدمة المتعاملين للحصول على الخدمات.

وتحرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية والذكيّة التي تقدّمها بما يسهم في إسعاد المتعاملين وتحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم من ناحية، ويدعم التحول الحكومي ويلبي متطلّبات برنامج حكومة الإمارات للتحويل الإلكتروني والذكي من ناحية ثانية.

كما تركز الهيئة على إسعاد المتعاملين وتكثيف الجهود لابتكار المزيد من الخدمات النوعية التي ترقى إلى طموحات أبناء المجتمع وتتجاوز توقعاتهم، وذلك من خلال توظيف أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات إثبات الهوية وإصدار جوازات السفر والوثائق الثبوتية الشخصية والاستفادة من ممكنات الذكاء الاصطناعي بشكل يسهّل الوصول إلى كل الخدمات التي تقدّمها الهيئة.

وتقدم الهيئة للأفراد والمؤسسات العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات عليهم والحدّ من اعتمادهم على مراكز سعادة المتعاملين في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، وفي مقدّمتها اعتماد رقم الهوية لإنجاز مختلف أنواع المعاملات والتعريف بالمتعامل والحصول على البيانات الأساسية التي يحتاجها مقدّم الخدمة للتأكّد من شخصيّته.

مراجعة دورية

ويخضع الموقع الإلكتروني للهيئة بشكل دائم إلى المراجعة الدورية والتحديث الآني لتزويده بكل ما يستجدّ في إطار عمل الهيئة من الناحيتين الخدماتية والمعلوماتية بحيث يظل النافذة المفتوحة التي يمكن للمتعامل والباحث عن المعلومة الواضحة الوصول إليها في الوقت والمكان اللذين يشاء.

وكانت الهيئة قد طورت العام الماضي موقعها الإلكتروني وفقاً لرؤى متعامليها وتوجهاتهم، وذلـك بعد أن أخضعت الموقع بالتــعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لمختبر تجربة المستخدم لتطوير حضورها الرقمي على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، حيث تمّ خلال التجربة استــخدام منهجيات عالمية متطورة للتأكد من أن الموقع الإلكتروني يراعي رغبات واحتياجات المستــخدمين ويسهم في الوصول بخــدمات الهيئة إلى أفضل مستويات السهولة وسلاسة الاستخدام.

يذكر أن عدد الزيارات التي حققها الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال العام الماضي بلغ تقريبا 6 ملايين زيارة تم خلالها استعراض 10 ملايين و585 ألفاً و84 صفحة، في الوقت الذي استقطب فيه الموقع مليونين و110 آلاف و823 زائراً جديداً بنسبة بلغت 27.7%، فيما بلغ معدّل الوقت الذي استغرقته الزيارة الواحدة دقيقتين و44 ثانية.

وتحرص الهيئة على تطبيق كافّة معايير هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بجودة المواقع الإلكترونية والخدمات الذكية، وهو ما ساهم بشكل فاعل في الارتقاء به، سواء من حيث المحتوى أو التصميم، وجعل منه واحدة من أهم النوافذ الخدمية وقنوات الاتصال التي توفّرها الهيئة لمتعامليها.

ومن أهم الإجراءات التحسينية التي أدخلتها الهيئة على موقعها الإلكتروني خلال عام 2018 إضافة خاصية دعم أصحاب الهمم من الصم والبكم من خلال لغة الإشارة التي تساعد على ترجمة محتوى الموقع للزائرين الصم، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع هذه الفئة من أبناء المجتمع.

ويوفر موقع الهيئة لزائره رحلة ممتعة وجولة سلسة في مختلف أقسامه وصفحاته، يمكنه من خلالها الوصول إلى المعلومة، والتقدّم للحصول على الخدمة والاطلاع على الخطوات اللازمة لذلك والوثائق التي تتطلبها والرسوم المقررة عليها والزمن اللازم لإنجازها.

طلبات

توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمؤسسات من خلال القنوات الإلكترونية على موقعها العديد من الخدمات تشمل طلبات التأشيرة والإقامة الخاصة بالمنشأة ومكفوليها، فضلاً عن خدمات الاستعلام عن حالة الطلب سواء بالنسبة لخدمات بطاقة الهوية أو خدمات الجنسية والإقامة.