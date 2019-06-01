شرطة عجمان تُسعد كبار المواطنين بمبادرة «فطوركم معانا غير»

المصدر: عجمان - البيان

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «فطوركم معانا غير» مع كبار المواطنين في إمارة عجمان لإسعادهم، ورداً للجميل الذي قدموه طوال حياتهم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، وتحقيق الترابط والتواد مع فئاته بما يعزز التلاحم في أيام الشهر الفضيل.

وتستهدف مبادرة الإفطار الجماعي كبار المواطنين وموظفي دار كبار المواطنين بإمارة عجمان والبالغ عددهم 25 بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية نظمها قسم الشرطة المجتمعية، بحضور العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية، والرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، والرائد سيف المطروشي، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد.

من جانبه أكد العميد خالد محمد النعيمي أن هذه المبادرة جاءت ضمن جهود شرطة عجمان لتحقيق المسؤولية المجتمعية والإنسانية تجاه كبار المواطنين باعتبارهم بمقام آبائنا وأجدادنا، فنحرص دائماً أن نكون بجانبهم نشاركهم مناسباتنا الرسمية والمجتمعية بما يحقق لهم الراحة والسعادة ويبعث الفرحة في قلوبهم.

وكرّم العميد خالد محمد النعيمي هيئة الأعمال الخيرية على دعمها السخي والمتواصل لشرطة عجمان في تنفيذ المبادرات الخيرية، كما كرّم إدارة دار كبار المواطنين تقديراً لجهودهم في رعاية كبار المواطنين والإحسان إليهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في إكمال مسيرتهم الإنسانية.