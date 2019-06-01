شرطة دبي تركّز على «مفاهيم مسرعات المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وبالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ورشة عمل تثقيفية بعنوان «مفاهيم مسرعات المستقبل»، والتي عقدت مؤخرا في مقر قيادة شرطة دبي، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، وسعيد المعصم الفلاسي المدير التنفيذي لمنصات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

وأكد سعيد المعصم الفلاسي خلال كلمة ألقاها في الورشة، أن معظم المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية يمكن حلها بكل سهولة ويسر في حال اللجوء لصغار الموظفين واستشارتهم في شتى الموضوعات، لافتاً إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي أسهمت في تيسير الكثير من الخدمات الحكومية وتوفير مشروعات ذات خدمات مبتكرة ورائدة، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها، وصولاً إلى تحقيق الريادة الكاملة في العمل الحكومي بكافة جوانبه يأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومؤسسة دبي المستقبل.

من جهته، أكد العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان في شرطة دبي، على ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع العاملين للتعرف على الأساليب العلمية الحديثة، التي تخدم بشكل مباشر وعملي، أداء الموظفين في تحقيق الأهداف المرجوة.

بدورها، أكدت أمل فاضل المزروعي، مدير إدارة علوم المستقبل، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو بيان عمليات التحديث والتطوير، والعمل على نقل الخبرات المعرفية، وتعميم أقصى استفادة ممكنة، من خلال التطبيقات العملية في مجال العمل.