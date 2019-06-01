تقييم المناطق الحساسة بيئياً لإعلانها محميات طبيعية

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـــ «البيان» أن البلدية تعمل حالياً على حصر وتقييم كل المناطق الحساسة بيئياً، التي تضم تنوعاً بيولوجياً مهماً خارج المحميات الطبيعية، تمهيداً لإعلانها محميات طبيعية وهو من الأهداف الرئيسية لاتفاقية التنوع البيولوجي التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الهاجري إن عدد المحميات المعلنة في إمارة دبي يبلغ 8 محميات، وتضم محميات بحرية وصحراوية وجبلية وساحلية، تم الإعلان عنها بموجب المرسوم رقم 2 للعام 1998 والمرسوم رقم 22 لعام 2014.

وأضاف: تشرف بلدية دبي علي كل المحميات الطبيعية بإمارة دبي بصفتها الجهة المختصة بموجب القانون رقم 11 للعام 2003 الخاص بإعلان محميات طبيعية في إمارة دبي، وتضم:

محمية المرموم الصحراوية والتي تغطي مساحة 950 كيلومتراً مربعاً كأكبر محمية في الإمارة وتغطي حوالي 23% من مساحة الإمارة، ثم محمية دبي الصحراوية وتغطي مساحة 225 كيلو متراً مربعاً، ومحمية جبل علي للحياة الفطرية تغطي مساحة 28.76 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى محمية راس الخور للحياة الفطرية تغطي مساحة 6.2 كيلومترات مربعة وهي أول موقع أراضي رطبة ذات أهمية عالمية في الدولة، ومحمية الوحوش الصحراوية وتغطي مساحة 15.06 كيلومتراً مربعاً، إلى جانب محمية حتا الجبلية والتي تغطي مساحة 28.76 كيلومتراً مربعاً، ومحمية جبل نزوى وتغطي مساحة 1.06 كيلومتر مربع، وأخيراً محمية غاف نزوى وتغطي مساحة 0.13 كيلومتر مربع.

فوائد

وأوضح الهاجري أنه تم إعلان المحميات الطبيعية للمحافظة على التنوع البيولوجي والبيئات الطبيعية، وهي من الضرورات الحتمية للتوازن البيئي ولضمان استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وحفظ الموروثات الجينية والحفاظ على النسق الطبيعي.

وتابع: تهدف بلدية دبي لتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من خلال حملات التوعية البيئية والأنشطة التعليمية المختلفة التي تقام خلال العام منها: حملة اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، اليوم العالمي للطيور المهاجرة، اليوم العالمي للأراضي الرطبة وحملة تعريفية عن محميات دبي «براري دبي».

أصناف

وأشار إلى أصناف النباتات والحيوانات التي تعيش في هذه المحميات، وقال: تحتوي شبكة محميات دبي على أنواع عدة من النباتات والحيوانات، ومن أهم أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض: المها العربي، الطهر العربي، الغزال الجبلي والغزال الرملي، سلحفاة منقار الصقر، النسر الأصلع، البطة الحديدية، الحبارى، الضب. أما أهم أنواع النباتات فهي: أشجار الغاف، والقرم، والسدر، والسمر، والسلم، والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية.

موطن آمن

وبخصوص توفير المحميات ملاذاً وموطناً آمناً للحيوانات التي يتم نقلها من مختلف المناطق التطويرية، أوضح مدير عام بلدية دبي أن الحيوانات البرية تتعرض إلى الضغط من المناطق التطويرية، والتي تؤدى إلى تقليص المساحات الطبيعية التي تعتمد عليها الحيوانات، لذلك صارت المحميات الطبيعية هي الملاذ الآمن نسبة للحماية والرعاية، وتعتبر محمية المرموم الوجهة الرئيسية للحيوانات لتي يتم نقلها من المناطق التطويرية نسبة لكبر مساحة المحمية وتوفر الغذاء والماء والرعاية بعيداً عن النشاطات الإنسانية التي تضر بها.

محميات بحرية

ولفت داوود الهاجري إلى أن هناك محميات طبيعية بحرية في دبي، وهي محمية جبل علي للأراضي الرطبة التي تأسست رسمياً بعد صدور الأمر المحلي رقم 2 من عام 1998، وتبلغ مساحتها 21.85 كيلومتراً مربعاً، تغطي المنطقة الشاطئية والساحلية الممتدة بشكل تدريجي لتصل في أعمقها إلى 9 أمتار، وتم تصنيف المحمية كأرض رطبة ذات أهمية عالمية بتاريخ 25 أكتوبر 2018 «موقع رقم 2364»، لتكون بذلك ثاني أرض رطبة ذات أهمية عالمية في دبي وثامن موقع على مستوى الدولة.

وتابع: تم اختيار الموقع وفقاً للخدمات البيئية التي يقدمها والخصائص الإيكولوجية الفريدة على مستوى الخليج العربي، من ضمنها أهمية الموقع لتعشيش سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، وتتضمن المحمية موائل طبيعية مختلفة توفر ملجأً للعديد من الحيوانات والنباتات، منها 34 نوعاً من المرجان، وهو ما يشكل 97% من عدد الأنواع المسجلة في الخليج العربي، إضافة إلى 124 نوعاً من الطيور تشكل 35% من أعداد الطيور في الدولة بالإضافة إلى 3 أنواع من السلاحف من أصل 4 مسجلة على مستوى الدولة، وكلها مهددة بالانقراض «سلحفاة منقار الصقر، والسلحفاة ذات الرأس الكبير والسلحفاة الخضراء»، إضافة إلى هذه الأنواع فإن المحمية تعتبر موئلاً طبيعياً أخيراً لأراضي التغذية لأبقار البحر المهددة بالانقراض، وتعتبر محمية جبل علي الواجهة البحرية الأخيرة ذات النسق الطبيعي للشواطئ ذات الرمال البيضاء المغطاة بالأعشاب في إمارة دبي.