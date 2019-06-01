المنظمة العالمية لصحة الحيوان تعلن إنشاء مكتبها شبه الإقليمي في أبوظبي

المصدر: باريس - البيان

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان على هامش اجتماعات الدورة السابعة والثمانين لجمعيتها العمومية التي عقدت خلال الفترة من 26 إلى 31 مايو الماضي، في العاصمة الفرنسية (باريس)، أمس، عن اختيار عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي لاستضافة المكتب شبه الإقليمي للمنظمة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بما يسهم في تطوير التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء في المنطقة، والمتمثلة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبما يدعم جهود المنظمة في تعزيز صحة الحيوان في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال ضمان السيطرة على الأمراض الحيوانية العالمية ووضع معايير دولية لتسهيل التجارة الآمنة للثروة الحيوانية.

وحضر الاجتماع الدكتورة مونيك ايلوا المدير العام للمنظمة العالمية لصحة الحيوان والدكتور مارك تشيب رئيس الجمعية العمومية للمنظمة، ووزراء الزراعة للدول الأعضاء البالغ عددها ١٨٢ دولة، إلى جانب الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ممثلاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الدكتورة مونيك ايلوا: جاء اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالعاصمة أبوظبي لإنشاء المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، إيماناً منا بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها أبوظبي في مجال دعم التشغيل الفعّال للمكتب شبه الإقليمي للمنظمة، وفي ظل زيادة مشاركة بلدان المنطقة شبه الإقليمية والخليج العربي في قضايا صحة الحيوان، بما في ذلك تلك المتعلقة بنهج «الصحة الواحدة».