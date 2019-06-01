حنيف القاسم: مبادرات محمد بن راشد تجسّد الريادة الإنسانية للإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بالإنجازات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أخيراً عن أعمالها عام 2018، والتي ساهمت في تعزيز قيم التسامح والتكافل عالمياً من خلال أعمالها الشاملة، والتي بلغ حجم إنفاقها نحو 1.5 مليار درهم لتلبية احتياجات ما يقرب من 70 مليون شخص في 86 دولة حول العالم.

وأكد القاسم، بهذه المناسبة، أن المبادرات، التي تتضمن 5 محاور رئيسية «المساعدات الإنسانية والإنمائية، الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، نشر التعليم والمعرفة، ابتكار المستقبل، الريادة وتمكين المجتمعات»، شكلت ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في السعي قدماً لتعزيز المكانة الريادية الدولية المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات في الأعمال الإنسانية، والتي بدأها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل مسيرتها قيادة الدولة الرشيدة، وباتت منهاج عمل في كل المجالات التنموية والمجتمعية وعلى مستوى أداء الكوادر الوظيفية، وأشار القاسم إلى أن الإمارات تحرص على تكريس هذا المفهوم العملي، خصوصاً أنها أطلقت عام التسامح.