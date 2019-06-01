شرطة أبوظبي توزع وجبات إفطار صائم بالعين بمشاركة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

وزعت شرطة أبوظبي وجبات إفطار صائم على السائقين ومستخدمي الطريق في المناطق الحيوية في منطقة العين.

وشارك 15 من أصحاب الهمم من مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في الفوعة في المبادرة التي نفذتها إدارة ترخيص السائقين والمركبات بمنطقة العين بقطاع العمليات المركزية.

وأعرب العقيد محمد سعيد سعيد الشامسي مدير الإدارة عن امتنانه وتقديره على مشاركة مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية والتي أبرزت روح العطاء الخيّر والتراحم في شهر الخير، إحياءً لقيم العطاء والتكافل في شهر رمضان الكريم، وتزامناً مع عام التسامح. وأوضح أنه تم خلال توزيع الوجبات تقديم الإرشادات المرورية للسائقين بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور.