اهتمام الإمارات بالتميز في الأمومة والطفولة يعزز مكانتها الريادية

المصدر: أم القيوين - البيان

استضاف طلال رشيد الخرجي في أم القيوين مجلس وزارة الداخلية الذي أداره الإعلامي محمد المناعي.

وتحدث في المجلس علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم سيف سالم زيد والنقيب سعيد سليمان المعمري والنقيب سيف حميد عدران من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني وطارق مجدي داوود من حكومة أم القيوين الذكية، وفضيلة الشيخ محمد عبد المجيد السخاوي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأكد المتحدثون اهتمام دولة الإمارات بفتح أبواب التميز والإبداع في مجال الأمومة والطفولة والمبادرات الريادية لتعزيز مكانتهما وتطوير قدراتهما، حيث باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تقديم كل السبل الكفيلة لرعاية النساء والأطفال مثل التعليم والحماية والرعاية الصحية للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وقال علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الإمارات عملت على تمكين وتخريج نساء ذوات مهارات عالية يتمتعن بإحساس بالمسؤولية من خلال الجهد والتخطيط، وكانت أول تلك الجهود والمبادرات مبادرة تمكين المرأة في 2015 كتجربة أولى، وكان لنا في المجلس الوطني الاتحادي السبق في طرح فكرة تشكيل لجنة لتمكين المرأة في البرلمان الدولي التشريعات التي سنتها الدولة.

وقال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني إن المرأة الإماراتية هي مكون رئيسي من فريق عمل الإسعاف الوطني، حيث أثبتت دائماً تميزاً كبيراً في الأداء والعطاء والتكيف مع طبيعة العمل وما يتطلبه من مؤهلات وخبرات تخصصية.