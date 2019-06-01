توعية أطفال «رياض» مصفوت ومزيرع بالسلامة المرورية

المصدر: عجمان - البيان

نظم فرع المرور والدوريات بمركز شرطة مصفوت الشامل مجموعة من المحاضرات التوعوية استهدفت أطفال رياض مصفوت ومزيرع، لتوعيتهم حول احتياطات السلامة المرورية وقوانين السير والمرور بشكل مبسط وميسر.

وقال النقيب خليفة علي خصيف مدير فرع المرور والدوريات بالمركز: إن المحاضرة جاءت حرصاً من شرطة عجمان على توعية الأطفال في بداية مراحلهم الدراسية حول اشتراطات السلامة المرورية، وكيفية تجنب حوادث الدهس، وضرورة التقيد بقواعد السير والمرور، ومخاطر اللعب بالطرقات العامة.

كما تطرق إلى القاعدة الذهبية لركوب الحافلة موجهاً الأطفال بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء ركوب الحافلة، واختيار المكان المناسب للعبور وتقييم بعد المسافة الآمنة بين الطالب والحافلة، ووضح لهم ضرورة الالتزام بالهدوء داخل الحافلات وعدم التحرك والجلوس على كراسي الحافلة المخصصة لهم، وأهمية احـــترام قواعد المرور والتقيد بالإرشادات المرورية التي تضمن سلامتهم من الحوادث المرورية.

وتم تنفيذ المحاضرة في مدينة مزيرع المرورية للأطفال التي تم تنفيذها باستخدام مجسمات تحاكي الواقع الحقيقي، وإشارات مرورية وهمية ومركبات أطفال لتسهيل وصول المعلومة للأطفال، كما تم توزيع عدد من النشرات على المعلمات عن الحملات المرورية المنفذة على مدار عام زايد.