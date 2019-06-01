شرطة دبي تنظّم إفطاراً جماعياً لموظفي قطاع العمليات

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، حفل الإفطار الجماعي للإدارات العامة في قطاع العمليات، والمتمثلة في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة للعمليات، بحضور مديري الإدارات العامة والفرعية والموظفين.

ورحب اللواء عبدالله الغيثي بالموظفين، مهنئاً إياهم بشهر رمضان المبارك، ومتمنياً للجميع دوام النجاح.

وأكد اللواء الغيثي أن الإفطار الجماعي بين موظفي القطاع، يعزز قيم التواصل والتسامح والمحبة بينهم في ضوء روحانيات الشهر الفضيل، وهو إحياء للعادات الإماراتية الداعمة لأواصر الإخاء والمشاركة، مضيفاً أن هذه الاجتماعات تحقق رسالة شرطة دبي الهادفة إلى رفع مؤشر السعادة الوظيفية.